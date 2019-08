Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (29.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge befinde sich Amazon in Investitionsgesprächen mit dem indonesischen Logistik-Start-Up Gojek. Amazon und Gojek würden eine Stellungnahme zunächst jedoch ablehnen.Für Amazon könnte eine Beteiligung am Start-Up Gojek den Einstieg in den indonesischen Online-Handel erleichtern. Mit rund 260 Millionen potenzieller Kunden gelte Indonesien als einer der Schlüsselmärkte im Indischen Ozean.Allerdings sei Amazon mit seinen Expansionsplänen für Indonesien nicht allein: Mit Alibaba und Tencent hätten bereits zwei chinesische E-Commerce-Riesen Milliarden-Investitionen in den indonesischen Online-Handel getätigt. Der Markt sei daher bereits vor Amazons Einstieg hart umkämpft.Aus charttechnischer Sicht bewege sich die Amazon-Aktie weiter in einem aufsteigendem Dreieck. Gelinge der Sprung über die Kursmarken von 1.800 und 1.850 Dollar (1.600 und 1.650 Euro), könnte dies der Ausgangspunkt für eine weitere Kursrally sein. Dafür müsse sich die Aktie jedoch über der 200-Tage-Linie bei 1.762 Dollar (1.561 Euro) behaupten können.Bereits investierte Anleger halten an der Amazon.com-Aktie fest und beachten den Stopp bei 1.400 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link