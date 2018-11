Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Black Friday sei einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. Der E-Commerce-Riese gebe jetzt erste Verkaufszahlen aus England bekannt - und die hätten es in sich.Jonathan Gal, operativer Chef bei Amazon U.K., spreche im Interview mit CNBC von "einem neuen Rekordlevel." Seit Mitternacht habe Amazon.com im vereinigten Königreich 100.000 Spielsachen und 60.000 Beauty-Artikel abgesetzt."Wir haben uns intensiv auf diese Shopping-Hochphase vorbereitet", so Gal. Mit rund 20.000 neuen Mitarbeitern allein für den U.K. Markt versuche der E-Commerce-Anbieter dem extrem stressigen Weihnachtsgeschäft entgegen zu wirken.Und diese Investition lohne sich gewaltig. Denn im Schnitt gebe jeder Engländer circa 300 Dollar am Black-Friday-Wochenende aus - fast die Hälfte kaufe online. Auch die Kauflust am Black Friday nehme ständig zu. Im letzten Jahr sogar um 50 Prozent! Deshalb habe Amazon.com den Schnäppchen Tag in den letzten Jahren zu einer ganzen Rabatt-Woche ausgeweitet.Kurzfristig bleibt es stressig: Erst wenn die 200-Tage-Linie (aktuell bei 1.691 Dollar) nachhaltig zurückerobert wird, sollte sich die Lage entspannen, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link