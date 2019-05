Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein Basisinvestment.Es gebe viele Dinge, die Amazon-CEO und -Gründer Jeff Bezos faszinieren würden. Eines davon: die Entwicklungen im Automobilsektor. Das sei einer der Hauptgründe gewesen, warum Amazon sich im Februar am Elektrofahrzeug-Start-up Rivian beteiligt habe. Der Markt frage sich: Welche Rolle könne Amazon auf diesem Gebiet spielen?"Wenn Sie an die Automobilindustrie denken, gibt es so viele Dinge, die derzeit passieren", so Jeff Bezos bei einer Mitarbeiterbesprechung im März. "Uberisierung, Elektrifizierung, vernetztes Auto - das ist schon eine faszinierende Branche. Ich bin begeistert von ihr."Amazon habe sich im Februar mit 700 Millionen Dollar an Rivian beteiligt. Das Unternehmen sei vor allem für seine Elektro-Pick-ups bekannt und beweise hier erstaunlichen Erfindergeist. Vor wenigen Tagen habe Rivian seinen Pick-up R1T mit einer ausfahrbaren Küche präsentiert. Das Modell sollte vor allem bei Familien, die gerne reisen oder Ausflüge machen würden, gut ankommen.Das sei aber nicht alles, was sich vielversprechend anhöre. Rivian wolle bis 2025 sechs Pickups und SUVs unterschiedlicher Größe bauen. Zudem wolle Rivian E-Fahrzeuge für andere Unternehmen produzieren. Das habe "Bloomberg" berichtet. Interessenten gebe es offenbar einige.Jeff Bezos habe aber nicht nur an Pick-ups Interesse, sondern auch an selbstfahrenden Lkw. Amazon arbeite hier mit Embark zusammen. Das US-Unternehmen stelle seine selbstfahrenden Systeme anderen Herstellern zur Verfügung, anstatt selbst komplette Vehikel zu bauen.Selbstfahrende Lkw hätten für Amazon vor allem einen Vorteil: Der Konzern könne so Personal abbauen und spare dadurch viel Geld.Der Einstieg in den Automarkt biete Amazon ganz neue Möglichkeiten. Sowohl das Lkw-Thema als auch die Pläne von Rivian könnten überaus lukrativ werden für Amazon, unter anderem, wenn Rivian irgendwann an die Börse gehe.Die Amazon-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2019)