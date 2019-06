Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.680,6 EUR +0,59% (27.06.2019, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.682 EUR +1,19% (27.06.2019, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.897,83 USD (26.06.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (27.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon weite sein Einkaufs-Event Prime Day in diesem Jahr auf 48 Stunden aus. Bei der Aktion gebe es in 18 Ländern Angebote nur für Mitglieder von Amazons kostenpflichtigem Abo-Dienst Prime. Das Event sei für den E-Commerce-Giganten von enormer Bedeutung - und setze die Konkurrenz stark unter Druck.Diesen Termin würden sich Millionen Kunden weltweit dick im Kalender anstreichen: Amazons Prime Day starte dieses Jahr am 15. Juli kurz nach Mitternacht. Schluss sei am 16. Juli.Der Prime Day sei ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Amazon. Allein kleine und mittlere Unternehmen hätten im vergangenen Jahr hunderttausende Produkte beim Prime Day angeboten und dabei weltweit Umsätze von mehr als 1,5 Milliarden Dollar generieren können. Damals sei die Aktion 36 Stunden lang gelaufen.Der für das internationale Prime-Geschäft zuständige Amazon-Manager Jamil Ghani habe auf eine Studie von The Harris Poll verwiesen, wonach mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland auf ein Shopping-Event warten würden, wenn eine größere Anschaffung anstehe.Der Umsatz am Prime Day sei in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. 2018 habe Amazon weltweit am Prime Day 4,4 Milliarden Dollar eingenommen - ein Wachstum im Vergleich zu 2017 von 83 Prozent.Aktionen wie der Prime Day seien ein genialer Schachzug von Amazon, die Kunden auf die Homepage zu locken - und das ohne großen Aufwand."Der Aktionär" ist sich sicher, dass die Zahl der Prime-Kunden in den kommenden Jahren weiter stark steigen wird. Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 27.06.2019)Mit Material von dpa-AFX