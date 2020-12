Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Es sei das Jahr für Amazon gewesen. Die Pandemie habe die Geschäfte des Konzerns derart stark befeuert, dass Amazon mit den Bestellungen zeitweise kaum nachgekommen sei. Der Börsenwert sei gestiegen und Jeff Bezos‘ Vermögen sei gewachsen - auf mittlerweile 187 Milliarden Dollar. Welche Auswirkungen habe so viel Reichtum für Amazon?Jeff Bezos sei für viele Menschen ein Mysterium. Interviews gebe er selten, auf Twitter halte er sich - im Gegensatz etwa zum lautstarken Tesla-Chef Elon Musk - weitestgehend zurück. Skandale? Protz? Politische Ambitionen? Fehlanzeige. Seit Jahren setze Bezos fast seine ganze Kraft ein, um Amazon weiterzubringen.Doch nach dem Sahnejahr 2020 würden sich die Anleger nun die Frage stellen: Könne sich Bezos mit 187 Milliarden Dollar Vermögen weiter motivieren? Gebe er auch in Zukunft Vollgas?Sehr interessant in diesem Zusammenhang seien Studienergebnisse zum einen von Edward Deci und zum anderen von Yoon Jik Cho und James Perry, über die das Manager Magazin im Juni ausführlich berichtet habe. Beide Forscher seien zum Ergebnis gekommen, dass es keine Korrelation zwischen Engagement in Betrieben und Gehalt gebe. Wer seinen Job gerne mache, für den sei Belohnung und Einkommen sekundär.Dass Bezos seinen Job gerne mache, stehe außer Frage. Kaum ein Unternehmenschef sei derart kreativ, innovativ und wagemutig unterwegs wie der 56-Jährige. Jüngstes Beispiel: der Einstieg in den Multimilliardenmarkt Medikamentenhandel. Denkbar sei, dass Bezos hierbei sogar noch einen Schritt weitergehe und bald eine eigene Krankenversicherung anbiete - aber nur für Leute, die fit seien. Das wisse er, weil er die Daten habe.Aber all das reiche Bezos nicht. Seit 20 Jahren verfolge das Multitalent ein spannendes Hobby: das Weltraumprojekt Blue Origin. "Ich möchte Millionen Menschen sehen, die im Weltraum arbeiten und dort leben", habe er gesagt. Um diese Vision zu verwirklichen, investiere Bezos jedes Jahr mindestens eine Milliarde Dollar in Blue Origin.Bezos gehe es nicht ums Geld, er könnte eine Billion Dollar auf dem Konto haben und sein Ehrgeiz wäre ungebrochen. Er sei wie Warren Buffett, der, ebenfalls steinreich, gesagt habe: "Ich gehe noch jeden Tag tänzelnd ins Büro." Amazon-Aktionäre würden sich keine Sorgen zu machen brauchen: Bezos bleibe top motiviert.Und die Amazon.com-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link