NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.092,93 USD +1,17% (26.02.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (01.03.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Ihr Allzeithoch bei 3.550 USD habe die Amazon.com-Aktie im September vergangenen Jahres erreicht. Seither bilde der Technologietitel auf monatlicher Basis fünf Innenstäbe in Folge aus, d. h. die gesamte Schwankungsbreite der letzten Monate sei innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom September 2020 verblieben. Die beschriebenen "inside months" würden zudem über markante Dochte verfügen. Zusammen seien beide technischen Phänomene ein klares Indiz für ein nachlassenden Aufwärtsmomentum. Interessant sei dabei noch das charttechnische Niveau, auf welchem sich das Papier die gegenwärtige Verschnaufpause gönne. Schließlich sei es die 261,8%-Fibonacci-Projektion der letzten nennenswerten Korrektur vom 4. Quartal 2018 (3.252 USD), die das Papier derzeit innehalten lasse. Selbst in den hohen Zeitebenen seien die quantitativen Indikatoren inzwischen massiv überhitzt. So notiere der trendfolgende MACD in zuvor niemals erreichten Höhen und der RSI weise eine mehrjährige negative Divergenz auf, indem die Hochs vom Spätsommer 2018 (bisher) nicht mehr erreicht worden seien. Der jüngste Monatsschlusskurs - nahezu auf Monatstief - liefere einen weiteren Fingerzeig, dass derzeit ein strikteres Stop-Management an Bedeutung gewinne.Bei der Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen falle auf Wochenbasis die jüngste Abwärtskurslücke (3.246 USD zu 3.231 USD) ins Auge. Nach der hoch dynamischen Rally der letzten Jahre würden solche "Abrisskanten" oftmals für eine ernstzunehmende Verschnaufpause sorgen Das konkrete Timing möchten die Analysten allerdings anhand des Tagescharts vornehmen. Hier hätten sie zuletzt bereits auf die Ausprägung eines symmetrischen Dreiecks hingewiesen. Diese Formation sei nun nach unten aufgelöst worden (untere Dreiecksbegrenzung akt. bei 3.165 USD) - gleichzeitig ringe die Amazon.com-Aktie aktuell mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.077 USD). Falle die meistbeachteste Glättungslinie, müssten Anleger vor dem Hintergrund der negativen Dreiecksauflösung ein Wiedersehen mit dem Tief vom September 2020 (2.873 USD) einkalkulieren. Perspektivisch lasse sich das Abschlagspotenzial aus der o. g. Formation sogar auf rund 600 USD taxieren, was zu einem Kursziel im Bereich von 2.500 USD führe. Vor allem ein Rutsch unter das Septembertief sorge dabei nochmals für eine Bestätigung, denn dann wären die oben beschriebenen Innenstäbe auf Monatsbasis ebenfalls negativ aufgelöst. Eine Rückkehr in das alte Dreieck würde indes den größten Druck von der Aktie nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.607,50 EUR +1,76% (01.03.2021, 09:37)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.601,50 EUR +1,74% (01.03.2021, 09:21)