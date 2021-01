XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Kurssprung Mitte vergangener Woche habe die Amazon.com-Aktie wieder an die obere Begrenzung ihres jüngsten Seitwärtstrends herangeführt. Gehe es nach den Analysten der Bank of America, sei ein Ausbruch nur noch eine Frage der Zeit. Dass die Amazon.com-Aktie ihre Underperformance gegenüber dem NASDAQ in den vergangenen Monaten mit ins neue Jahr nehme, würden die BofA-Analysten nicht erwarten. Das zeige ihr Kursziel von 4.000 USD.Die Amazon.com-Aktie taste sich wieder an die obere Begrenzung ihres Seitwärtstrends bei 3.350 USD heran. Ein Ausbruch könnte den Weg in Richtung 3.500 USD freimachen. Angesichts der US-Hilfen und den neuen Lockdown-Maßnahmen der Biden-Regierung sehe "Der Aktionär" hierfür gute Chancen. Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.749,50 EUR +1,65% (25.01.2021, 16:03)