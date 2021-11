XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.140,50 EUR +0,53% (29.11.2021, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.504,56 USD -2,12% (26.11.2021)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (29.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Aufwärtstrend wird torpediert - ChartanalyseDank der zweifachen Verteidigung der Unterstützung bei USD 3.182 gelang es den Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) im Oktober eine deutliche Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie zu starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit seien auch die ersten sich abzeichnenden Trendwendesignale wieder gekontert worden. Es sei eine steile, aber volatile Aufwärtsbewegung gefolgt, die die Aktien wieder bis an das Rekordhoch bei USD 3.773 geführt habe. Allerdings hätten die Bullen dort erneut die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch vergeben. Seither dominiere eine ohnehin schon scharfe Korrektur, die an die Supportmarke bei USD 3.552 zurückgeführt habe. Mit dem Einbruch am Freitag habe sich die Situation weiter verschärft.Ausblick: Das NASDAQ-Schwergewicht sei unter Druck und müsse jetzt zunächst einmal die Unterstützung bei USD 3.552 zurückerobern. Schon ein Bruch des Zwischenhochs bei USD 3.479 könnte ein weiteres bearishes Signal nach sich ziehen.Die Short-Szenarien: Setze der Wert jetzt also unter USD 3.479 zurück, käme es zunächst zu einer Verkaufswelle bis USD 3.400. Hier entscheide sich dann, ob eine Erholung den Aufwärtstrend reaktivieren könne, oder ob die Amazon-Aktien direkt bis USD 3.300 durchgereicht würden. Darunter wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit der nächste Angriff auf die zentrale Unterstützung bei USD 3.182 zu erwarten.Die Long-Szenarien: Halte sich der Wert dagegen über USD 3.552, könne eine Erholung bis USD 3.650 führen. Sollte die Marke auch überschritten werden, dürfte der nächste Anstieg an das Allzeithoch führen. Ob die Marke dann im nunmehr dritten Anlauf in Richtung USD 3.875 und USD 4.050 durchbrochen werden könne, müsse sich erst noch zeigen. (Analyse vom 29.11.2021)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:3.150,00 EUR +1,78% (29.11.2021, 09:21)