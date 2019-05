Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (31.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon mache es nach der jüngsten Kritik am Datenschutz bei seiner Sprachassistentin Alexa einfacher, gespeicherte Aufnahmen zu löschen. So könne man das künftig auch per Sprachbefehl erledigen, wie Amazon bekannt gegeben habe. Der E-Commerce-Konzern mache sich bei diesem sensiblen Thema nun deutlich weniger angreifbar.Künftig solle laut Amazon folgender Satz ausreichen: "Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe." Die Funktion sei allerdings zunächst nur in den USA verfügbar, andere Länder sollten folgen, habe es ohne genauere Angaben zum Zeitplan geheißen. Bisher hätten Nutzer die gespeicherten Sprachbefehle und Aufzeichnungen über die Alexa-App löschen können.Amazon sei vor einigen Wochen in die Kritik geraten, nachdem bekannt geworden sei, dass Alexa-Aufnahmen zum Teil von Mitarbeitern angehört und abgetippt würden, um die Spracherkennung zu verbessern. Dies habe Bloomberg berichtet.Dabei könnten sie trotz Anonymisierung zum Beispiel auch die ID-Nummer des Geräts, von dem die Aufnahme gekommen sei, sehen, habe es geheißen.Wie wichtig Amazon-CEO Jeff Bezos das Business sei, habe sich erst wieder am Mittwoch gezeigt: Amazon habe ein weiteres Alexa-Gerät ins Rennen gegen die Konkurrenz-Software Google Assistant ins Rennen geschickt. Der Echo Show 5 sei ein vernetzter Lautsprecher mit Display. Das bisher kleinste Modell der Show-Baureihe mit einem 5,5 Zoll großen Bildschirm sei auch das bisher günstigste mit einem US-Preis von rund 90 Dollar.Alexa sei für Amazon ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung. Mit einem Marktanteil von knapp einem Drittel stehe der E-Commerce-Gigant stark da. Die Aktie konsolidiere weiter, was an Trumps aggressiver Außenpolitik liege.Grundsätzlich gilt: Dips sind bei Top-Investmentstorys wie Amazon klare Kaufchancen, so Andreas Deutsch. "Der Aktionär" bleibt mittel- bis langfristig ganz klar bullish. (Analyse vom 31.05.2019)Mit Material von dpa-AFX