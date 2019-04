Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (16.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) weiter zugreifen.Möglicherweise bereits in dieser Woche könnte ein neues Angebot von Amazon starten. Wie das US-Portal "Billboard" berichtet, plane Amazon einen neuen kostenlosen Musikdienst. Die Aktie des Streamingdienstes Spotify habe darauf bereits reagiert: Sie sei am Montag mit einem Minus von mehr als vier Prozent aus dem Handel gegangen.Wie es in dem Bericht heiße, wolle Amazon den neuen werbefinanzierten Musikdienst üaber seine Echo-Lautsprecher vermarkten und dort eine limitierte Auswahl an Musik anbieten. Das Portal stütze sich dabei auf Informationen von mit dem Thema vertrauten Quellen.Dadurch wolle Amazon das bestehende Angebot erweitern. Schon jetzt biete der Konzern "Amazon Music Unlimited" für 9,99 Euro pro Monat oder den zur Prime-Mitgliedschaft zugehörigen Dienst "Prime Music" an.Der Bericht habe ausgereicht, um die Aktie des Marktführers Spotify gehörig unter Druck zu bringen. Mehr als vier Prozent sei es bei dem Wert am Montagabend nach unten auf 138,55 Dollar gegangen. Die schwedische Spotify verfüge über 116 Millionen Kunden, die das werbefinanzierte Angebot nutzen würden. Zudem würden die Schweden über 96 Millionen zahlende Abonnenten verfügen.Anleger können bei der Amazon.com-Aktie weiter zugreifen, investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung im Oktober vergangenen Jahres würden sich die Gewinne auf mittlerweile 18 Prozent belaufen. Unterstützung böten die 200-Tage-Linie sowie der Bereich um 1.600 Dollar. Ein Stopp bei umgerechnet 1.250 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link