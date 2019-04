Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon habe seinem Smart Speaker Alexa ein neues Feature hinzugefügt. Alexa-User könnten sich nun ausführliche Nachrichten von ihrem bevorzugten Nachrichtensender anhören. Der Name des Dienstes: "Long-Form-News". Aktuell hätten die Nutzer die Auswahl aus Nachrichten von Bloomberg, CNBC, CNN, Fox News, Newsy und NPR.Sich Nachrichten anzuhören sei schon länger einer der gefragtesten Dienste von Alexa. Laut einer Umfrage von Adobe aus dem vergangenen Jahr würden 46 Prozent der Benutzer von Sprachassistenten ihren intelligenten Sprecher nach Neuigkeiten fragen. Doch Amazon habe nun herausgefunden, dass eine Reihe von schnellen Schlagzeilen den Leuten oft nicht reiche - und wolle daher mit einer ausführlichen Nachrichtenfunktion helfen.Experten seien sich sicher: Smart Speaker hätten deswegen ein enormes Potenzial, weil sie das Leben der Menschen noch komfortabler machen würden.Derweil hole die Amazon.com-Aktie Luft, was aber nicht an negativen Unternehmensnews liege, sondern am schwachen Marktumfeld.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die Amazon.com-Aktie zu kaufen! (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link