Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.783,50 EUR +1,14% (04.02.2021, 11:44)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.783,00 EUR -0,70% (04.02.2021, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.312,53 USD -2,00% (03.02.2021)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger würden noch nicht genau wissen, wie sie den Chefwechsel bei Amazon einordnen sollten. Folglich habe sich die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten am Mittwoch ausgesprochen volatil präsentiert. Am Ende des Tages habe ein Minus zu Buche gestanden, wodurch sich das Chartbild wieder eintrübe. Die Analysten würden indes bullish bleiben.Das sei dann doch nichts mit dem Mega-Break gewesen. Die Amazon-Aktie sei am Mittwoch in den Seitwärtstrend und damit in die Dreiecksformation zurückgefallen. Das Geduldsspiel gehe damit weiter.Amazon-CEO Jeff Bezos habe am Dienstag überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die starken Zahlen für das vierte Quartal seien in den Hintergrund gerückt. Der Markt habe erst mit Verkäufen reagiert, dann sei die Aktie aber ins Plus gedreht. Am Mittwoch sei die Achterbahnfahrt weiter gegangen. Der Titel sei schließlich mit einem Minus von zwei Prozent auf 3.312,53 Dollar aus dem Handel gegangen.Die Analysten würden im Machtwechsel keinen Grund sehen, bearish zu werden. Am Mittwoch habe es eine Kaufempfehlung nach der anderen gegeben. Stephen Ju etwa, Experte bei Credit Suisse, habe das Kursziel von 3.860 auf 3.940 Dollar angehoben. Das vierte Quartal des Online-Handelsgiganten sei besser als von ihm erwartet ausgefallen, so Ju. Das Kursziel habe er infolge nun höherer Schätzungen für das Gesamtjahr 2021 angehoben.Das Kursziel laute 3.600 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link