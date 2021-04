Kursziel

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4.200,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 23.04.2021 4.400,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 22.04.2021 4.200,00 Outperform Oppenheimer & Co. Jason Helfstein 21.04.2021 3.950,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 16.04.2021 4.000,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 13.04.2021 4.000,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 05.04.2021 3.720,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 31.03.2021 4.000,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 17.03.2021 3.750,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 17.02.2021 4.200,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 04.02.2021 3.860,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 03.02.2021 4.400,00 Buy Benchmark Company Daniel Kurnos 03.02.2021 4.100,00 Buy Canaccord Genuity Michael Graham 03.02.2021 4.400,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 03.02.2021 4.250,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 03.02.2021 4.500,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heath Terry 03.02.2021 4.350,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 03.02.2021 3.975,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 03.02.2021 3.903,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 03.02.2021 4.000,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 03.02.2021 3.700,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Edward Yruma 03.02.2021 4.250,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. Brian White 03.02.2021 4.650,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 03.02.2021 4.150,00 Buy UBS Eric Sheridan 03.02.2021 4.000,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 03.02.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International AG Manuel Schleifer, Andreas Schiller 03.02.2021 3.650,00 Buy Truist Youssef Squali 02.02.2021

Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.847,00 EUR +0,96% (27.04.2021, 14:25)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.846,50 EUR +2,89% (27.04.2021, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.409,00 USD +2,04% (26.04.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.04.2021/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4.650,00 USD oder 3.650,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 29. April die Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, hat Doug Anmuth, Analyst von J.P. Morgan Securities, mit 4.400,00 USD eines der höchsten Kursziele in Aussicht gestellt. Die Aktie des Online-Versandhändlers wurde vom Anmuth am 22. April mit dem Votum "overweight" eingestuft.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Amazon.com kommt hingegen von Wolfe Research: 3.720,00 USD. Der dort zuständige Analyst Deepak Mathivanan hat am 31. März die Coverage für die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten mit dem Rating "outperform" aufgenommen.Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" würden die Anleger offensichtlich mit einer positiven Überraschung bei den Quartalszahlen rechnen. Laut den von "Bloomberg" befragten Analysten werde Amazon am Donnerstag einen Umsatz von 105 Milliarden USD erzielen und damit an das brachial starke Weihnachtsquartal anknüpfen. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das ein Plus von 39 Prozent. Im ersten Quartal 2020 sei Amazon bei den Erlösen lediglich um 26 Prozent gewachsen. Das EBITDA würden die Experten bei 15,4 Milliarden USD sehen, was im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Plus von ebenfalls 39 Prozent bedeuten würde.Starke Zahlen und ein positiver Ausblick könnten endlich dafür sorgen, dass bei Amazon.com der Deckel fliege und die Aktie aus dem zähen Seitwärtstrend nach oben ausbreche. "Der Aktionär" bleibt bullish, so Andreas Deutsch in einer Aktienanalyse vom 27. April.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Amazon.com-Aktie: