Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.587,80 EUR +0,71% (30.09.2019, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.586,00 EUR -0,31% (30.09.2019, 09:09)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.725,45 USD (27.09.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (30.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Es bleibe dabei: Im zweiten Halbjahr sei mit der Amazon-Aktie kein Staat zu machen. Positive Nachrichten, wie die Produktoffensive von Amazon, würden ausgeblendet. Jetzt fehle nicht mehr viel, und das Verlaufstief vom Juni bei 1.672 Dollar werde gebrochen. Die Analysten indes würden derzeit enormes Potenzial für die Aktie sehen.53 der von Bloomberg erfassten Amazon-Analysten würden den E-Commerce-Giganten derzeit zum Kauf empfehlen. Zwei würden "halten" sagen, keiner "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel laute exakt 2.270,71 Dollar. Das entspreche einem Potenzial von 31,6 Prozent. Damit notiere das durchschnittliche Kursziel der Experten auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren.Trotzdem würden sich die Anleger bei Amazon weiterhin zurückhalten. Seit dem Zwischenhoch vom Juli betrage das Minus nun bereits 15 Prozent. Bei 20 Prozent Verlust spreche man per Definition von einem Crash."Der Aktionär" sei klar auf Seiten der Bullen. Kaum ein Unternehmen sei so kreativ, innovativ und wachstumsstark unterwegs wie Amazon. Konservative Anleger sollten spätestens im Bereich der Unterstützung bei 1.600 Dollar zugreifen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 30.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: