Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

101,20 EUR +0,20% (29.05.2020, 11:57)



XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

100,60 EUR -1,18% (29.05.2020, 11:44)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (29.05.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) von 49 auf 46 Euro.Das Frankfurter Unternehmen leide wie die gesamte Branche unter den weltweiten Reiserestriktionen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Q2-Zahlen dürften noch deutlich verheerender ausfallen als die von Q1. Ab Q3 sollte sich nach den sich andeutenden Lockerungen eine Entspannung zeigen. Bis jedoch das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein werde, dürfte es mehrere Jahre dauern. Amadeus FiRe sei allerdings strategisch gut positioniert und sollte in der anhaltend belastenden Situation von Marktanteilsgewinnen profitieren können, auch wenn der weitere Geschäftsverlauf auch von zunehmenden Kundeninsolvenzen geprägt sein werde. Die eingeleiteten Kosten- und Liquiditätsmaßnahmen seien der Situation angemessen und würden laufend überprüft. Bilanziell sei Amadeus FiRe gut aufgestellt, um die weiter anstehenden Herausforderungen zu meistern. In seiner Planung antizipiere Donie einen stärkeren Geschäftsrückgang als bislang.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Amadeus FiRe-Aktie und reduziert das Kursziel von 49 auf 46 Euro. (Analyse vom 29.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Amadeus IT Group S.A.: Keine vorhanden.Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie: