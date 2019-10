Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

113,40 EUR +4,04% (22.10.2019, 22:26)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (23.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Operativ laufe es beim Frankfurter Unternehmen weiterhin gut. Die Q3-Zahlen am Donnerstag sollten dieses positiven Trend bestätigen und die Amadeus FiRe-Aktie wieder in Richtung des Hochs bei 126,60 Euro treiben. Das Chance/Risiko-Verhältnis bei Amadeus FiRe sei interessant. Anleger könnten auf eine positive Kursreaktion nach Q3-Zahlen spekulieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.10.2019)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:113,60 EUR +4,99% (22.10.2019, 17:35)