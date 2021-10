Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

194,60 EUR +3,29% (21.10.2021, 09:26)



XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

191,80 EUR +2,02% (21.10.2021, 09:12)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (21.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Amadeus FiRe stehe nicht im Rampenlicht. Dabei habe das Frankfurter Unternehmen einiges zu bieten und agiere am Puls der Zeit. Die IT-Profis würden helfen, den aktuellen Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu bekämpfen. Operativ sei die Gesellschaft dabei auf Kurs. Das würden die Zahlen zum dritten Quartal 2021 recht deutlich zeigen. Die Gewinnprognosen seien erneut angehoben worden.Das Umfeld für Amadeus FiRe passe: Laut dem ifo-Institut klage mittlerweile mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen darüber, dass es kein geeignetes Personal finde. Dieser Fachkräftemangel dürfte die heimische Wirtschaft noch eine Weile beschäftigen und das operative Geschäft von Amadeus FiRe beflügeln. Die Amadeus FiRe-Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend fortsetzen und die 200-Euro-Marke schon bald nachhaltig hinter sich lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Amadeus FiRe befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie: