Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

123,80 EUR +1,48% (07.01.2021, 15:42)



XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

123,40 EUR +0,98% (07.01.2021, 14:53)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (07.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Warburg Research habe die Amadeus FiRe-Aktie auf die "Best Ideas 2021" gesetzt. Die traditionell Anfang des Jahres herausgegebene Liste umfasse 15 Aktien aus dem Warburg-Universum, bei denen die Analysten in den kommenden zwölf Monaten eine besonders gute Performance erwarten würden. Das Kursziel für die Aktie des Spezialisten für Personaldienstleistungen im kaufmännischen und IT-Bereich sowie Betreiber von Fort- und Weiterbildungseinrichtungen laute 165 Euro.Mit der Übernahme von Comcave vor rund einem Jahr habe Amadeus FiRe die Basis für den künftigen Erfolg gelegt. Der geschickte Schachzug dürfte sich schon bald spürbar bezahlt machen und das Interesse der Investoren wecken. Die aktuelle Konsolidierung stehe unmittelbar vor dem Abschluss. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 124-Euro-Marke würde der Startschuss für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des Analysten-Kursziels fallen.DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 07.01.2021)Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie: