Das aktuelle Gap sei durch den Kurssprung Mitte August aufgerissen worden, als der Bitcoin kurzzeitig bis in den Bereich von 12.360 USD gesprungen sei. Sollte die Kurslücke tatsächlich geschlossen werden, könnte der Kurs noch einmal den Bereich von etwa 9.700 USD testen.



Nach einer relativ stabilen Seitwärtsphase - der Bitcoin sei im April auf Monatssicht nur um gute 3% geschwankt - komme die plötzliche Rückkehr der Volatilität für einige überraschend. Der Bitcoin sei allerdings für seine kurzfristigen Sprünge in beide Richtungen berüchtigt und daher nichts für schwache Nerven.



Mittel- und langfristig bleibe "Der Aktionär" trotz des aktuellen Rücksetzers jedoch bullish für die weitere Entwicklung der digitalen Leitwährung. Solange sich der Bitcoin oberhalb der psychologisch und charttechnisch wichtigen 10.000-USD-Marke halten könne, seien die übergeordneten Trends intakt - und kurzfristige Korrekturen als (Nach-) Kaufchance für Mutige zu werten.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (04.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt geht es am Freitag zunächst weiter spürbar bergab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin verliere auf 24-Stunden-Sicht fast 10%, einige große Altcoins treffe es sogar noch härter. Die Digitalwährungen würden damit den Verlusten am US-Aktienmarkt folgen, wo die Anleger nach der jüngsten Rekordfahrt am Donnerstag erste Gewinne mitgenommen hätten.Als weitere Faktoren, die Digitalwährungen im Allgemeinen und den Bitcoin im Speziellen belasten könnten, seien zuletzt auch die überraschende Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro und anderen wichtigen Währungen sowie Meldungen über eine Razzia bei der südkoreanischen Kryptobörse Bithumb genannt worden.Branchenbeobachter würden auch auf ein Gap im Kurs der Bitcoin-Futures an der CME verweisen. Diese entstünden, wenn der Bitcoin außerhalb der Handelszeiten der Terminbörse größere Kursbewegungen vollziehe - und würden in der Regel früher oder später geschlossen.