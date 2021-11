Tradegate-Aktienkurs Alzchem-Aktie:

25,10 EUR +7,73% (15.11.2021, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Alzchem-Aktie:

24,90 EUR +6,87% (15.11.2021, 09:54)



ISIN Alzchem-Aktie:

DE000A2YNT30



WKN Alzchem-Aktie:

A2YNT3



Ticker-Symbol Alzchem-Aktie:

ACT



Kurzprofil Alzchem Group AG:



Alzchem (ISIN: DE000A2YNT30, WKN: A2YNT3, Ticker-Symbol: ACT) ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten.



Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und die Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie.



Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für Corona-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Produkte sind eine Antwort des Unternehmens auf die weltweiten Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet.



Das Unternehmen beschäftigt rund 1.630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in zwei Vertriebsgesellschaften in den USA und China. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 379 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 53,8 Mio. Euro. (15.11.2021/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





TrostbergMünchen (www.aktiencheck.de) - Alzchem-Aktienanalyse von Sphene Capital:Angesichts einer von ihm erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von rund 55,4% nimmt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, die Aktien der Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30, WKN: A2YNT3, Ticker-Symbol: ACT) mit einem "buy"-Rating in seine Research Coverage auf.Das Kursziel ergebe sich aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode), für das die Aktienanalysten von Sphene Capital im Base-Case-Szenario einen Wert des Eigenkapitals von EUR 36,20 je Aktie ermitteln würden. In einer Monte-Carlo-Analyse hätten die Aktienanalysten von Sphene Capital alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und würden Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 22,00 und 63,20 je Aktie errechnen. Ein alternativ herangezogenes Dividendendiskontierungsmodell sowie Peergroup-Multiplikatoren (Sekundärbewertungsmethoden) würden die Bewertungsergebnisse des DCF-Modells unterstützen.Alzchem Group AG (Alzchem) sei ein vertikal vollintegrierter Hersteller von chemischen Produkten auf der Basis der sogenannten Calciumcarbid-/Calciumcyanamid-Kette, kurz "NCN-Kette", also von komplexen organischen Produkten mit einer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung. Das Spektrum von mehr als 800 registrierten Produktmarken reiche von Basisprodukten wie metallurgischen Zusätzen, Zwischenprodukten für pharmazeutische Anwendungen und Feinchemie hin zu Spezialprodukten für unterschiedliche Märkte. Mit einigen Produkten habe Alzchem de facto Industriestandards gesetzt. Relevante Abnehmer- und Zielbranchen seien der Pharma-, Nahrungsergänzungs- und Futtermittelsektor, die Landwirtschaft, aber auch Stahl, Automobil und Erneuerbare Energien.Durch die in den vergangenen Jahren erfolgten Kapazitätserweiterungen werde Alzchem seine Ertragslage in den kommenden Jahren nach Einschätzung der Aktienanalysten von Sphene Capital weiter signifikant verbessern. Bereits im vergangenen Jahr habe Alzchem mit EUR 53,8 Mio. (+7,4% YoY) das höchste EBITDA der Unternehmensgeschichte erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr 2021e gehen wir mit unserer Base-Case-Prognose von EUR 64,0 Mio. an die Obergrenze der vom Vorstand in Aussicht gestellten Bandbreite, so die Aktienanalysten von Sphene Capital.Obwohl Alzchem ein kapitalintensives Geschäftsmodell betreibe, in dem regelmäßig hohe Erweiterungsinvestitionen in Sachanlagen und Working Capital für die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten erforderlich seien, liege die Ausschüttungsquote stabil bei rund 40% des Nachsteuerergebnisses. Basierend auf unseren Prognosen für das Geschäftsjahr 2021e wird die Alzchem-Aktie derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,4% gehandelt, so die Aktienanalysten von Sphene Capital. Damit sei sie aus Sicht der Analysten auch für jene Anleger interessant, die durch Dividenden ein passives Einkommen anstreben würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alzchem-Aktie: