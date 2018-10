Paris (www.aktiencheck.de) - Was für ein Timing! Pünktlich zur weltweit größten Aluminiummesse in Düsseldorf (9. bis 11. Oktober) geriet der Kurs des vor allem in der Fahrzeug-, Verpackungs-, Luftfahrt- und Maschinenbaubranche verwendeten Metalls kräftig unter Druck, berichten die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Vergleich zur Vorwoche habe der Kurs über 7 Prozent an Wert eingebüßt. Wenig hilfreich seien sicherlich die jüngsten Aktienmarktturbulenzen gewesen, in deren Fahrwasser auch die Industriemetall-Preise geschmolzen seien. Aber auch der stärker gewordene Dollar dürfte dem Aluminiumpreis zu schaffen machen, zumal die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank FED den Greenback weiter beflügeln könnten. Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China würden ebenfalls wie ein Damoklesschwert über dem gesamten Kapitalmarkt schweben - und würden daher auch auf den Aluminiumpreis belastend wirken. Dass zahlreiche Wirtschaftsinstitutionen - allen voran der IWF - zuletzt ihre Wachstumsprognose für dieses und nächstes Jahr nach unten korrigiert hätten, sei ebenfalls alles andere als eine Kursstütze für das Industriemetall.



Dennoch könnte die Kurskorrektur etwas zu üppig ausgefallen sein. Zum einen hätten die Lagerbestände an der Londoner Metallbörse jüngst das niedrigste Niveau seit Anfang 2008 erreicht. Sollten nun noch die US-Sanktionen gegen den größten russischen Produzenten Rusal umgesetzt werden - jüngst sei die Deadline erneut von Ende Oktober auf Anfang November verschoben worden -, könnte es zu einem Angebotsengpass und damit einhergehend zu einer Erholung des Aluminiumpreises kommen. (12.10.2018/ac/a/m)



