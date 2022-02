Bonn (www.aktiencheck.de) - Aluminium legte seit Jahresbeginn die stärkste Preisentwicklung unter den Basismetallen an den Tag: Die Preise sind seit Anfang Januar bisher um mehr als 16% gestiegen und wurden durch die weltweite Stromkrise gestützt, so die Analysten von Postbank Research.



Bei Aluminium werde unter allen Basismetallen die meiste Energie für die Verhüttung benötigt; für die Erzeugung von einer Tonne seien 20,8 MWh erforderlich, rund 3 MWh mehr als für Nickel, das Metall mit dem zweithöchsten Energiebedarf für die Herstellung. Während die Angebotsengpässe im letzten Jahr darauf zurückzuführen gewesen seien, dass China die Produktion ausgesetzt habe, sei dieses Jahr Europa dafür verantwortlich, denn hier würden die stark steigenden Energiepreise für Gegenwind sorgen. Der weltweite Aluminiumlagerbestand an den wichtigsten Börsen sei um fast 50% auf derzeit etwa 1,2 Millionen Tonnen (den niedrigsten Stand seit 2008) zurückgegangen, so dass die Bestände an den Märkten bei der aktuellen Inanspruchnahme nur noch für sechs Monate reichen würden.



Fazit: Derzeit werde im Laufe des Jahres mit Angebotsdefiziten gerechnet. Der Markt verfüge über ein begrenztes Polster, so dass die hohen Aluminiumpreise kaum zurückgehen dürften. (22.02.2022/ac/a/m)





