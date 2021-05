Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neue Administration in Washington könnte durchaus Druck auf den Zigarettenmarkt machen. Die Konzerne könnten dazu gezwungen werden, so wenig Nikotin in die Zigaretten zu packen, dass man nicht mehr davon süchtig werden könne. Das würde aber einige Jahre in Anspruch nehmen. Auch wenn das Sentiment für Zigarettenaktien schwächer werde, sei die letzte Schwäche eher die Möglichkeit, in die Altria-Aktie reinzukommen. Man sollte sich also ein paar Stücke der Altria-Aktie ins Depot legen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:40,07 EUR +1,70% (03.05.2021, 17:35)