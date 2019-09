Langfristig orientierte Anleger sollten sich bei der Altria-Aktie auf die Lauer legen und eine Bodenbildung abwarten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (16.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Altria-Aktie habe jahrelang als sicherer Hafen gegolten. Doch die Performance seit Anfang 2017 sei zum Fürchten. 50 Prozent habe der Titel in diesen 33 Monaten verloren. Der Markt befürchte, dass die Politik den vor allem bei Jugendlichen so beliebten E-Zigaretten den Garaus mache. Meistere Altria auch diese Krise?Eine mysteriöse Epidemie schocke Amerika, die Mediziner auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurückführen würden. Die Symptome würden von Atembeschwerden, Atemnot und Brustschmerzen bis hin zu Fällen von Magen-Darm-Erkrankungen reichen. Die Behörden in den USA hätten 450 Erkrankte registriert. Sechs Menschen seien bereits gestorben.Die Ursache dafür sei aber noch nicht geklärt. Viele der Betroffenen hätten Liquids (Flüssigkeiten, die verdampft würden) mit dem psychoaktiven Cannabis-Wirkstoff THC konsumiert. Möglicherweise hätten die Betroffenen illegale Flüssigkeiten genutzt, die sie bei Straßenhändlern gekauft hätten.Für Altria seien die Vorfälle ein Desaster. Der Konzern habe sich 2018 in großem Stil (35 Prozent der Anteile) an der Nummer 1 der Branche Juul (Marktanteil 75 Prozent) beteiligt. Altria habe das 60fache EBITDA gezahlt - ein sehr tiefer Griff in die Tasche.Die Gesundheitsbehörde FDA arbeite Presseberichten zufolge an Richtlinien, mit der alle Geschmacksrichtungen mit Ausnahme von Tabak vom Markt verbannt werden sollten.Sollte sich aber herausstellen, dass Minderjährige auf Produkte mit Tabakgeschmack umsteigen würden, seien weitere Maßnahmen denkbar, so US-Gesundheitsminister Alex Azar.Nach dem Crash komme Altria auf ein 2020er KGV von 9,4, die Dividendenrendite belaufe sich auf 8,3 Prozent. Damit sollte (fast) alles Negative im Aktienkurs eingepreist sein. Selbst wenn E-Zigaretten vom Markt verschwänden, wäre dies kein Weltuntergang für Altria, dann dürften nämlich viele Konsumenten auf herkömmliche Zigaretten umsteigen. Das würde dem Marktführer Altria (Marktanteil in den USA: knapp 50 Prozent) klar in die Karten spielen.