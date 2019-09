Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (23.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) und senkt das Kursziel von 43 USD auf 39 USD.Der US-Titel habe zuletzt (seit 13.09.: -3%) weiter nachgegeben. Ursächlich dafür sei nach Meinung des Analysten vor allem gewesen, dass die US-Regierung nach einer Reihe von Todesfällen im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten mit Aromastoffen, nun ein landesweites Verbot dieser E-Zigaretten prüfe. Zuvor hätten die US-Regierung und die US-Gesundheitsbehörde FDA noch ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet, den Verkauf von E-Zigaretten an Minderjährige zu verhindern. Künftig sollten nach dem Willen der US-Regierung nur noch E-Zigaretten mit Tabakgeschmack erlaubt sein. Falls es zu einer entsprechenden gesetzlichen Regelung kommen würde, wäre dies v.a. die für die Altria-Beteiligung JUUL Labs (35%-Anteil; Investition von 12,8 Mrd. USD) negativ zu werten, die einen Marktanteil in den USA von über 70% besitze und bisher stark auf den Vertrieb von E-Zigaretten mit Aromastoffen gesetzt habe. Zudem dürfte ein Verbot von E-Zigaretten mit Aromastoffen nach Erachten des Analysten auch die Gespräche mit Philip Morris International (PMI) über eine Fusion belasten.Insgesamt seien die zunehmenden rechtlichen Unsicherheiten für den "Hoffnungsträger" E-Zigaretten angesichts der deutlich rückläufigen Absatzentwicklung bei konventionellen Zigaretten sehr negativ zu werten. Lusebrink reduziere seine EPS-Prognosen für 2019 (u.a. bereinigt: 4,13 (alt: 4,19) USD) und 2020 (berichtet/bereinigt: 4,18 (alt: 4,33) USD).Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Altria-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 23.09.2019)Börsenplätze Altria-Aktie: