Altria-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 70,00 buy Jefferies & Co Owen Bennett 04.06.2018 61,00 halten Independent Research Lars Lusebrink 07.05.2018 65,00 sector perform RBC Capital Markets Nik Modi 30.04.2018

Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

48,86 EUR -0,83% (23.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

48,90 EUR -0,53% (23.07.2018, 18:22)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

57,14 USD -0,87% (23.07.2018, 18:24)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (23.07.2018/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Altria-Aktie (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) vor Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 70 oder 61 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Altria-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der US-Tabakkonzern Altria Group Inc. wird am 24. Juli seine Zahlen für das Q2/2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Altria-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Owen Bennett. Der Aktienanalyst von Jefferies & Co hat am 04.06. das Kursziel von 84 auf 70 USD gesenkt und das "buy"-Votum für die Altria-Aktie bestätigt.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, hat am 07.05 das Kursziel von 72 auf 61 USD reduziert und das "halten"-Rating bekräftigt. Die Q1-Zahlen hätten operativ (Nettoumsatz: +1,8% y/y auf 4,68 Mrd. USD; bereinigtes operatives Ergebnis: +0,7% y/y auf 2,33 Mrd. USD) im Rahmen der Analysten-Prognosen (4,66 Mrd. USD bzw. 2,36 Mrd. USD) sowie der Markterwartungen gelegen, so der Analyst. Dabei habe sich der Trend der Vorquartale teilweise fortgesetzt (deutlich rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten: -4,2% y/y). Jedoch sei diesmal auch die bereinigte operative Marge rückläufig (-0,5 PP auf 49,8%) gewesen. Der Ausblick für 2018 und die Ausschüttungspolitik (rund 80% des bereinigten EPS als Dividende) seien bestätigt worden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Altria-Aktie?Börsenplätze Altria-Aktie: