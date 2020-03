Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.182,60 EUR (28.02.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.339,25 USD +1,85% (28.02.2020)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (02.03.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: In zwei Wochen die Arbeit von Monaten vernichtet - ChartanalyseTech-Schwergewichte in den USA wie Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) erwischte es im Abverkauf der Vorwoche mit am stärksten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Innerhalb von wenigen Tagen habe die Verkaufswelle bei dem Wert die Kursgewinne von mehreren Monaten vernichtet. So würden die Aktien nun wieder auf einem Kursniveau notieren, das sie bereits Ende Oktober/Anfang November 2019 markiert hätten. Aus charttechnischer Sicht habe die schwache Wocheneröffnung per Downgap in Verbindung mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.426 USD ein mittelfristiges Verkaufssignal bedeutet. Dass dieses sich mit so einer Wucht zur Unterseite entlade, sei dagegen nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Am vergangenen Freitag hätten die Aktien einen wichtigen langfristigen Unterstützungsbereich in Form des Ausbruchsniveaus bei 1.289 USD erreicht. Dort sei eine Stabilisierung gelungen und die Aktien hätten in eine Gegenbewegung eingebogen.Ausblick: Auch das Beispiel Alphabet zeige, dass die kommende Woche bereits eine wichtige mittel- bis langfristige Vorentscheidung am Markt mit sich bringen dürfte. Denn würden die Aktien weiter nachgeben, wäre die Trendbeschleunigung seit Herbst 2019 definitiv egalisiert und weitere Verkaufssignale würden drohen.Die Short-Szenarien: Bei 1.289 USD würden nicht nur ein wichtiges Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 und einige Tiefs aus dem November/Dezember 2019 notieren. Etwas darunter verlaufe auch der EMA50 im Wochenchart, den der Wert zuletzt im Juli 2017 angesteuert habe. Dies sei zugleich der Startpunkt einer ausgeprägten Aufwärtsbewegung gewesen. Unter dem Ausverkaufstief vom Freitag bei 1.271 USD würden weitere deutliche Abgaben in Richtung 1.130 USD drohen, wo eine Aufwärtstrendlinie seit dem Jahr 2018 verlaufe. Etappenziele auf dem Weg dorthin könnten 1.248 und 1.162 USD sein.Die Long-Szenarien: Würden die Tiefs aus der Vorwoche halten, wäre zumindest ein Anstieg bis auf 1.379 USD denkbar, wo der Wert ein Gap im Chart schließen könnte. Erst darüber kämen die Widerstände bei 1.426 und 1.437 USD ins Spiel. Schlussendlich klaffe eine zweite Kurslücke im Chart bei 1.480 USD. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.227,60 EUR +1,32% (02.03.2020, 08:41)