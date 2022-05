Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.013,50 EUR -3,59% (24.05.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.083,50 EUR +0,94% (23.05.2022)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.233,33 USD +2,15% (23.05.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.05.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Ein erster Hoffnungsschimmer? - Chartanalyse30% hat die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) seit dem Allzeithoch vom 2. Februar bei 3.042 USD verloren - 22% ging es allein im April und Mai nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Kurse am Freitag bei 2.127 USD ein neues Jahrestief markiert, sich aber noch am gleichen Handelstag mit einem (Intraday-)Endspurt bis auf den Schlussstand von 2.186 USD verbessern können. Ob der lange untere Schatten im Kerzenchart aber tatsächlich als "tragfähiges" Standbein tauge, müsse noch abgewartet werden. Das Momentum habe die Notierungen jedenfalls auch zum Wochenstart ein Stück weiter nach oben getragen. Per Saldo hätten sich die Papiere um 2,2% auf 2.233 USD verbessert.Ausblick: Ein Abwärtstrend werde in der Charttechnik u. a. durch sukzessiv fallende Hoch- und Tiefpunkte definiert. Die kleine Gegenbewegung vom Freitag wecke zwar Hoffnung auf einen Umkehrtag, doch noch sei diese Serie bei Alphabet intakt.Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend zu stoppen, seien mindestens Notierungen oberhalb von 2.362 USD notwendig. Die Kurse müssten also die kleine Volumenspitze im Bereich von 2.300 USD zurückerobern und anschließend über das Verlaufshoch vom 13. Mai steigen. Gelinge dort der Break, würde sich Platz für einen Anstieg bis zum 2021er April-Hoch bei 2.452 USD eröffnen, dem knapp darüber das markante Top vom 4. Mai bei 2.463 USD folge. Könne auch diese Doppelhürde überwunden werden, wären die nächsten Kursziele an den beiden Tiefpunkten vom Januar und Februar zu finden. Diese würden bei 2.493 USD und 2.495 USD zusammen mit der 2.500er Marke eine hartnäckige Barriere bilden (ehemaliges Doppeltief), die im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: