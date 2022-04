Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.465,00 USD +3,04% (25.04.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Beim aktuellen Kursverlauf der Alphabet-Aktie handele es sich um einen wirklich bemerkenswerten Chart. Seit einem knappen Jahr sei der Technologietitel zwischen rund 2.500 USD auf der Unter- und gut 3.000 USD auf der Oberseite seitwärts gependelt. In der letzten Woche habe das Papier aber den Rutsch unter die untere Schlüsselmarke hinnehmen müssen. Damit schlage die seitliche Schiebezone seit Juli vergangenen Jahres in eine Topbildung um. Die letzten drei Monate habe die Aktie im Dunstkreis der 2.500er-Marke jeweils wichtige Tiefpunkte ausgeprägt, was den Bruch dieser Bastion nochmals schwerwiegender erscheinen lasse. Aus der Höhe der oberen Umkehr ergebe sich nun ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 500 USD bzw. ein Kursziel von circa 2.000 USD. Das angeschlagene Chartbild werde von verschiedenen Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der gerade ein frisches Ausstiegssignal generiere. Um die aktuelle Schlagseite zu verbessern, bedürfe es dagegen einer schnellen Rückeroberung des o. g. Schlüssellevels bei 2.500 USD. Entsprechend sei dieses Level als strategische Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.312,50 EUR +0,48% (26.04.2022, 08:48)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.267,50 EUR 0,00% (25.04.2022, 17:37)