Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.067,00 EUR +0,41% (01.07.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.448,89 USD +0,29% (01.07.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (02.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die LupeAls Alphabet noch unter dem Namen Google an der Wall Street debütiert habe, habe sich der US-Konzern bereits als Marktführer bei der bezahlten Suche etabliert und den Erzrivalen Yahoo! ins Abseits gestellt. Trotzdem habe sich die Euphorie der Anleger in Grenzen gehalten und die Aktie sei am unteren Ende der Preisspanne an den Markt gekommen. Wer auf diesem Niveau zugegriffen habe, habe ein Vermögen gemacht.Klar, die Voraussetzung für ein solches Vermögen sei, dass die Aktie seit dem Kauf gehalten worden seien. Dann habe sich jedoch Alphabet als echter Volltreffer erwiesen. Bei 85 USD platziert, koste ein Anteil aktuell 2.438 USD und damit so viel wie nie zuvor.Die Marktkapitalisierung des Unternehmens habe mittlerweile astronomische 1.652 Mrd. USD erreicht. Damit spiele Alphabet in derselben Liga wie Apple, Amazon.com und Microsoft, die ebenfalls deutlich mehr als 1 Bio. USD auf die Waage bringen würden.Die Gesamtperformance der Alphabet-Aktie betrage 5.630%. Bei einer Anfangsinvestition von 5.000 Euro habe sich das Kapital also binnen 17 Jahren auf sagenhafte 286.500 Euro vervielfacht. Die durchschnittliche jährliche Rendite betrage übrigens 27% und liege damit um satte 16% über dem Vergleichswert des S&P 500 (+10,7%)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: