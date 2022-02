Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Der Umbau der Chrysler-Minivans und Jaguar-SUVs, die Waymo für ihre Robo-Taxi-Flotte verwende, gehe langsam und nur in Handarbeit voran. Konkurrenten wie die GM-Tochter Cruise hätten hier aufgrund der bereits bestehenden Produktionsstätten des US-Autobauers Vorteile. Dennoch zeige eine am Donnerstag frisch vorgelegte Statistik, dass Waymo noch immer die Nase vorn habe.Die Google-Tochter habe die Zahl ihrer selbstfahrenden Autos in Kalifornien im vergangenen Jahr stark gesteigert. Insgesamt seien bis Ende November 693 autonome Fahrzeuge von Waymo für öffentliche Straßen zugelassen worden, wie aus Zahlen der kalifornischen Verkehrsbehörde hervorgehe. In den zwölf Monaten davor seien es rund 240 gewesen.Konkurrent Cruise, der gerade einen Robotaxi-Service ohne Sicherheitsfahrer in San Francisco starte, sei im vergangenen Jahr auf 138 selbstfahrende Autos gekommen. Auch von Waymo werde schon seit einiger Zeit ein Robotaxi-Dienst in seinem Heimat-Bundesstaat erwartet. Einen ersten Robotaxi-Dienst teste die Google-Tochter seit einigen Jahren in Arizona.Apple habe im vergangenen Jahr eine Flotte aus 38 selbstfahrenden Testautos. Über Pläne des iPhone-Konzerns für ein eigenes Auto werde schon länger spekuliert. Definitiv bekannt sei allerdings dank der kalifornischen Meldepflicht nur, dass Apple an Software zum autonomen Fahren arbeite.Kalifornien sei eine Hochburg für Tests selbstfahrender Autos im Straßenverkehr. Die am Donnerstag vorgelegte frische Statistik zeige zudem, dass Waymo und Cruise mit Abstand die meisten Kilometer zurückgelegt hätten. Zugleich sei die Zahl der Unternehmen gesunken, die eine Erlaubnis für autonome Fahrten hätten, von rund 60 auf 50. Nur 22 von ihnen seien tatsächlich unterwegs gewesen. Der harte Wettbewerb um Talente und hohe Entwicklungskosten würden sich hier bemerkbar machen.Sicherlich stehe der komplette Sektor - und auch Waymo - noch am Anfang ihrer Entwicklung. Das Potenzial durch das Autonome Fahren lasse sich nur schwer beziffern. Analysten von Morgan Stanley hätten für Waymo z.B. eine Bewertung von 108 Mrd. USD aufgerufen.Die Experten von ARK Invest würden erwarten, dass die niedrigeren Kosten eines autonomen Autos pro gefahrener Meile den Wert des gesamten Taxi-Marktes von heute 150 Mrd. USD bis 2030 auf 6 bis 7 Bio. USD nach oben treiben könnte. Eine Milchmädchenrechnung mit vielen Variablen, die dennoch deutlich das Potenzial des Marktes aufzeige."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Waymo eine führende Rolle beim autonomen Fahren übernehmen werde - mit deutlichen Auswirkungen für die Alphabet-Aktie. Aktuell sei die Google-Tochter sicherlich noch kein wirklich großer Kurstreiber für die Alphabet-Aktie, doch die Daten aus Kalifornien würden erneut bestätigen, wer im Rennen um die Marktführerschaft die Nase vorn habe, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)