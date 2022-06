Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.340,21 USD +2,14% (06.06.2022)



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (07.06.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Mit dem V nach oben? - ChartanalyseDie Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) hat ihre Erholung gestern fortgesetzt und ist in der Spitze auf 2.388 USD geklettert, konnte das Niveau jedoch nicht bis zur Schlussglocke halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zum Handelsende hätten die Papiere bei 2.340 USD (+2,1%) notiert, womit der Sprung über das Verlaufshoch vom 13. Mai bei 2.362 USD und die damit verbundene Vollendung eines V-Musters bislang nur intraday geglückt sei. Die Umkehrformation wecke im Fall einer bullishen Auflösung zwar Hoffnungen auf weitere Kursgewinne, allerdings müsse gleichzeitig auch ein mögliches Pullback einkalkuliert werden - schließlich hätten die Kurse seit dem Jahrestief bei 2.044 USD in der Spitze bereits 16,8% an Wert gewonnen.Ausblick: Rein rechnerisch lasse sich aus dem zuletzt entstandenen V-Muster Aufwärtspotenzial bis 2.680 USD ableiten.Das Long-Szenario: Um die Umkehrformation zu vollenden, müsste die Aktie im ersten Schritt per Tagesschluss über 2.362 USD steigen. Anschließend sollte auch die die Volumenspitze bei 2.410/2.420 USD überboten werden, wodurch sich Platz bis zur 50-Tage-Linie eröffnen könnte. Diese bilde im Bereich von 2.452 USD zusammen mit dem April-Top aus dem Vorjahr einen Doppelwiderstand. Gelinge dort der Break, könnte ein erstes Heranlaufen an die 2.500er Marke möglich werden. Diese Hürde stelle mit dem markanten Januar- und Februar-Tief bei 2.493 USD bzw. 2.495 USD eine hartnäckige Barriere dar. Zudem dürfte dort auch eine Volumenkante bremsend wirken, bevor ein Hochlauf in Richtung 100-Tage-Linie (2.574 USD) und/oder bis zum September-Tief (2.623 USD) möglich werden könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: