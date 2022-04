Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.518,00 EUR +0,50% (07.04.2022, 12:59)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.521,50 EUR +0,26% (07.04.2022, 12:43)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.730,96 USD -2,88% (06.04.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Heute sei es soweit: Der erste kommerzielle Drohnenlieferdienst starte in den USA. Und wieder einmal sei es eine Alphabet-Tochter, die sich als erste Firma mit einer neuen Technologie am Markt versuche und den Anlegern ihr Invest mit zusätzlicher Zukunftsfantasie garniere. Im Mittelpunkt stehe dabei diesmal die Firma Wing.Wing habe sich für die anfängliche Markteinführung der Drohnenlieferungen mit den Einzelhändlern Walgreens, Blue Bell Creameries, Easyvet und Texas Health zusammengetan. Verbraucher könnten damit zum Beispiel verschreibungspflichtige Medikamente oder Eis bestellen - also Produkte, die in der Regel schnell geliefert werden müssten.Nach Eingang der Online-Bestellungen würden die Mitarbeiter der Partnergeschäfte die Artikel nach draußen bringen und sie in einen an der Drohne befestigten Karton laden. Dann würden die autonomen Fluggeräte abheben und selbstständig zum Kunden fliegen. Dabei würden die Drohnen allerdings noch von einem Piloten fernüberwacht, der eingreifen könne, falls etwas schieflaufe.Die Drohnen würden eine Flughöhe von etwa 50 Meter über dem Boden erreichen und könnten nur kleine Pakete mit einem Gewicht von höchstens 1,2 Kilogramm transportieren. Sobald eine Lieferdrohne ihr Ziel erreicht habe, bleibe sie in einer Höhe von etwa sieben Meter stehen, während das Paket über ein Kabel in den Hof oder den Garten des Kunden abgelassen werde.Autonome Autos und Lieferdrohnen seien mittlerweile keine Moonshots aus dem Hause Google mehr, sondern eigenständige Firmen innerhalb der Alphabet-Holding. In den Firmenbilanzen würden die aussichtsreichen Unternehmen jedoch noch immer unter dem Posten "Other Bets" veranschlagt. Mit einem geringen Umsatz von 753 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, was nur einem Anteil von 0,3 Prozent des Gesamtumsatzes entspreche, würden Waymo, Wing, Calico und Co hier jedoch für einen operativen Verlust von 5,3 Milliarden Dollar sorgen.Für Anleger seien diese Verluste jedoch leicht zu ertragen, denn unter dem Strich habe Alphabet 2021 einen operativen Gewinn von 78,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Waymo, Wing und Co würden jedoch bereits milliardenschwere Bewertungen aufweisen und für die Alphabet-Aktionäre für reichlich Langfrist-Potenzial sorgen. Es ist dieses Potenzial, dass dem Alphabet-Sahneberg bestehend aus gigantischen Cashflows und wachsenden Umsätzen eine Kirsche aufsetzt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie