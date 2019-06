Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google wolle für 2,6 Mrd. USD das US-amerikanische Software- und Datenanalyse-Unternehmen Looker übernehmen. Damit verstärke der Internet-Riese sein Google-Cloud-Angebot um ein weiteres Analytics-Tool und sichere sich zukünftiges Wachstum. Gelinge der Deal, werde das der erste Zukauf unter dem neuen Cloud-Chef Thomas Kurian. Google nehme damit Schwung im Wettrennen auf dem Cloud-Markt gegen AWS von Amazon.com und Azure von Microsoft.Die Investitionen in die Cloud-Services würden anziehen. Das gefalle nicht allen Alphabet-Aktionären, denn neben den Investitionen in Zukunftsgeschäfte wie Waymo würden die Milliarden für die Cloud-Expansion schwer auf der Profitabilität wiegen. Wer aber nicht investiere, könne im hart umkämpften Markt nicht weiterwachsen. Langfristig könnte die Cloud das zweite Standbein für Alphabet werden. Anleger könnten darauf bauen und dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:925,40 EUR -0,23% (06.06.2019, 17:35)