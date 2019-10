Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.127,00 EUR +0,66% (16.10.2019, 16:14)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.248,26 USD +0,48% (16.10.2019, 16:21)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (16.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google sei die klare Nummer Eins was Online-Werbeanzeigen betreffe. Doch wie eine Studie von eMarketer nun prophezeie, hole Amazon.com gewaltig auf. Die Analysten von eMarketer würden damit rechnen, dass der Markt für Suchmaschinen-Werbung allein in den USA in diesem Jahr um 18% wachsen werde. Laut der Studie werde Google hiervon rund 73% für sich vereinnahmen. Amazon.com könnte dieses Jahr einen neuen Rekord aufstellen und auf stolze 13% kommen, was einer Wachstumsrate von rund 30% entspreche. Sollten Alphabet-Aktionäre nun kalte Füße bekommen?Google sei bleibe die klare Nummer Eins der Suchmaschinen und baue seine Dienste zunehmend aus. Auch die übrigen Geschäftsbereiche wie die Cloud würden sehr dynamisch wachsen. Die Gefahr sei trotzdem nicht zu unterschätzen, denn immerhin handele es sich um die größte Ertragsquelle des US-Internetkonzerns."Der Aktionär" rate investierten Anlegern weiter dabeizubleiben. Die Alphabet-Aktie notiere aktuell bei 1.242 USD und stehe somit kurz davor auf ein neues Allzeithoch zu klettern, welches bei 1.297 USD liege. Dazu gelte es aber zunächst das September-Hoch bei 1.246 USD aus dem Weg zu räumen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2019)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.130,40 EUR +0,32% (16.10.2019, 16:30)