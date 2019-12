Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.183,60 EUR +1,34% (04.12.2019, 12:25)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.294,74 USD +0,46% (03.12.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.(04.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin würden sich ab sofort vollständig aus dem Management zurückzihen und Google-Chef Sundar Pichai übernehme nun auch die Führung beim Mutterkonzern Alphabet.Pichai müsse Google und Alphabet durch eine schwierige Zeit navigieren. Der Internet-Riese stehe - wie auch andere US-amerikanische Tech-Schwergewichte - unter verstärktem politischen Druck. Mittlerweile würden auch die lange wohlwollenden US-Wettbewerbshüter Google ins Visier nehmen. In Europa habe EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bereits Strafen von mehr als 8 Mrd. Euro gegen Google verhängt. Der Internet-Konzern habe sie locker weggesteckt.Die Doppelrolle Pichais zementiere die Dominanz von Google innerhalb des Alphabet-Geflechts. Pichai habe nun zusätzlich die Verantwortung für die Moonshots und müsse den Internet-Riesen allein durch turbulente Zeiten führen. Die Frage sei nun, werde Pichai zum zweiten Steve Ballmer, der Microsoft nach Bill Gates geführt und große Probleme gehabt habe - oder gelinge ihm die Mammutaufgabe, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2019)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.183,60 EUR +2,56% (04.12.2019, 12:22)