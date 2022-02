Börsenplätze Alphabet-Aktie



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (02.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen für das Gesamtjahr 2021 seien stark gewesen. Ein Aktiensplit solle das Papier ab Sommer deutlich günstiger machen: Die Aktie von Alphabet gehöre zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Google-Mutterkonzern stehe kurz vor einer Marktbewertung von mehr als zwei Billionen US-Dollar.Kursanstiege beider Aktiengattungen von Alphabet im frühen Handel auf Rekordhöhen jenseits der 3.000-Dollar-Marke hätten aber - bislang - nicht ausgereicht, um die runde Marke zu knacken. Damit würden die Alphabet-Anleger weiterhin darauf warten, dass der Konzern nachhaltig in eine Börsenklasse mit dem Computerkonzern Apple und dem Softwareunternehmen Microsoft aufrücke.Sowohl die A- als auch die C-Aktien von Alphabet hätten zuletzt jeweils etwas mehr als sechs Prozent gewonnen. Damit hätten sie zu den besten Werten im technologielastigen NASDAQ 100 gezählt. Der Auswahlindex habe nur moderat zugelegt. Mit den Zahlen für das vergangene Quartal habe Alphabet die Markterwartungen deutlich übertroffen. Wie gewohnt seien es die Werbeerlöse mit der Google-Suchmaschine gewesen, die den Großteil des Geschäfts ausgemacht hätten.Analysten hätten darauf mit höheren Schätzungen reagiert und auch ihre Kursziele nach oben geschraubt. Das Analysehaus Jefferies halte bald einen Kurs der A-Aktie von 3.600 Dollar für möglich. Die UBS ei mit einem auf 3.900 Dollar erhöhten Ziel sogar noch etwas mutiger. Bei Alphabet spiele künstliche Intelligenz weiterhin eine führende Rolle, so Analyst Stephen Ju von der Bank Credit Suisse. Google mache Werbung zugänglicher für Vermarkter aller Größen.Die enorme und vielfältige Publikumsreichweite habe in Kombination mit einem wachsenden und innovativen Portfolio an Werbeformaten für ein weiteres starkes Quartal gesorgt, habe der Jefferies-Analyst Brent Thill ergänzt. Sein Kollege Ross Sandler von der Barclays-Bank habe von einem sehr beeindruckenden Wachstum der Suchmaschine gesprochen, während die Video-Plattform Youtube etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.Alphabet wolle wegen des in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kurses seine Aktien bald wieder besser handelbar machen. "Der unerwartete Aktiensplit im Verhältnis 20:1 sollte im ersten Halbjahr etwas Rückenwind geben", habe es diesbezüglich vom RBC-Analysten Brad Erickson geheißen. Vollzogen werden solle der Schritt den Angaben zufolge im Juli.Alphabet bleibt für den "Aktionär" ein Basis-Investment, so Markus Bußler. Es dürfte tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Konzern mehr als zwei Billionen Dollar Wert sei und zu Apple und Microsoft aufschließe. (Analyse vom 02.02.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link