Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.056,33 EUR -0,21% (20.03.2019, 14:03)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.199,80 USD -0,22% (20.03.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Brian White von Monness, Crespi, Hardt & Co:Aktienanalyst Brian White von Monness, Crespi, Hardt & Co bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet Inc. habe Stadia vorgestellt, eine neue Plattform die das Google-Ökosystem erweitern und die Machtfülle des Unternehmens verdeutlichen werde.Spieleentwickler könnten ihrer Kreativität freien Lauf laufen und Spiele in der Google Cloud entwickeln. Der Rechenleistung würden keine Grenzen gesetzt.Die Analysten Monness, Crespi, Hardt & Co stufen in ihrer Alphabet-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 1.315,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.055,85 EUR +0,32% (20.03.2019, 13:48)