Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (27.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Anfang November habe die Tochter Google sein Übernahmeangebot für Fitbit publik gemacht. 2,1 Mrd. USD (7,35 USD je Aktie) sei der Fitnessband-Pionier dem Suchmaschinenbetreiber wert. Aber auch Facebook habe laut einem SEC-Dokument versucht, Fitbit zu übernehmen. Aus den Papieren der SEC gehe hervor, dass Google Fitbit hätte deutlich günstiger erwerben können, wäre Facebook /finales Angebot von 7,30 USD je Aktie) nicht gewesen. Alle übrigen Interessenten seien bereits viel früher aus dem Rennen ausgestiegen.Die Übernahme von Fitbit zeige, dass ein regelrechter Kampf auf dem Gebiet der Wearbles entfacht sei. Mit der Einverleibung wolle Google v.a. den schnell wachsenden Markt der Wearables abdecken, auf dem Samsung und Apple bereits seit längerem aktiv seien. Inwiefern die Integration erfolgreich gelinge, bleibe abzuwarten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: