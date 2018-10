Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (09.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Das soziale Netzwerk Google+ werde eingestellt, nachdem 500.000 Nutzerdaten geleakt worden seien. Damit finde der erfolglose Versuch Googles, in der Welt der sozialen Netzwerke Fuß zu fassen, ein unschönes Ende.Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" habe ein Software-Fehler dazu geführt, dass hunderttausende private Nutzerdaten des sozialen Netzwerks für App-Entwickler abrufbar gewesen seien. Der fehlerhafte Zugang sei von 2015 bis März 2018 offen gewesen und nach der Entdeckung durch interne Ermittler sofort geschlossen worden.Laut den Insiderquellen des "Wall Street Journal" habe sich Google aber dazu entschlossen, das Datenleck nicht zu veröffentlichen, da man sich vor zusätzlichen Regulierungen gefürchtet habe. Brisant, denn ein internes Memo besage, dass man sich nicht sicher gehen könne, dass die Profildaten mit Angaben wie Name, Wohnort, Beziehungsstatus und Fotos nicht weiterverwendet worden seien.Anleger sollten bei der Alphabet-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: