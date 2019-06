XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

927,40 EUR -7,02% (03.06.2019, 17:17)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

932,40 EUR -5,87% (03.06.2019, 17:32)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.198,56 USD +0,84% (03.06.2019, 17:35)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Justin Post, Aktienanalyst bei BofA Merrill Lynch Research, die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research nehmen auf einen Bericht im Wall Street Journal Bezug, wonach das US-Justizministerium eine gegen Alphabet Inc. gerichtete Untersuchung vorbereite, deren Prüfungsgegenstand die Einhaltung kartellrechtlicher Regelungen sei. Während sich die US-Handelsbehörde in der Vergangenheit gegen einen Rechtsstreit und eine mögliche Aufspaltung von Google ausgesprochen habe, sehe das derzeitige Klima etwas anders aus.Kartellrechtliche Prüfungen seien im Ergebnis nur schwer vorherzusagen. Zu den möglichen Folgen für Google könnten weitergehende Regulierungen oder sogar eine Aufspaltung des Konzerns gehören. Das Justizministerium müsste ein Gericht davon überzeugen, dass Google den Wettbewerb behindert habe.Analyst Justin Post hält am Kursziel für die Alphabet-Aktie von 1.350,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: