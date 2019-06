Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Mit der bezahlten Suche im Internet verdiene Alphabets Google jedes Jahr Milliarden Dollar. Die Marktmacht des US-Internetkonzerns sei hoch - so hoch, dass Medienberichten zufolge jetzt das US-Justizministerium eine Untersuchung einleiten wolle. An der Börse würden die Anleger nervös reagieren, die Alphabet-Aktie habe kräftig an Wert verloren. Doch wie groß sei die Gefahr einer Zerschlagung eigentlich?In seine Einzelteile zerlegt, dürfte Alphabet 1.075 Mrd. USD wert sein - mit Luft nach oben. Selbst wenn der Wert für die Google-Suche wegen der zuletzt schwächeren Q1-Zahlen auf 550 Mrd. USD korrigiert würde, bleibe ein Gesamtwert von 965 Mrd. USD. An der Börse werde Alphabet aktuell mit 740 Mrd. USD bewertet. Rechnerisch ergebe sich somit Potenzial von rund 30%.Die Diskussion um die Untersuchung der Kartellwächter und eine drohende Zerschlagung von Alphabet dürfte den Aktienkurs unter Druck halten. Längerfristig bleibe die Alphabet-Aktie aber, was es seit Jahren schon sei: ein Top-Investment, so Martin Weiß, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:928,40 EUR -0,43% (04.06.2019, 12:36)