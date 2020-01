Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (07.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Das Papier des Tech-Giganten sei erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am Montag habe die Alphabet-Aktie ein neues Allzeithoch bei 1.398,32 USD markiert. Zusätzlichen Rückenwind erhalte der Titel durch eine Analystenstudie der Pivotal Research Group. Der Analyst Michael Levine habe sein Kursziel für die Alphabet-Aktie von 1.445 auf 1.650 USD angehoben. Nur die Analysten der Credit Suisse würden mit 1.700 USD eine noch bessere Kursentwicklung der Alphabet-Aktie erwarten.Alphabet bleibe eine attraktiv bewertete Wachstumsaktie. Das Risiko durch die wettbewerbsrechtlichen Ermittlungen sollte sich im ersten Halbjahr nicht in einer Entscheidung manifestieren - was bleibe seien die Chancen duch die wachsenden Umsätze und den neuen CEO Sundar Pichai an der Spitze. Anleger könnten dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link