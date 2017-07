Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Douglas Anmuth, Aktienanalyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities rät Investorenlaut einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Eine langsame Erholung bei YouTube und anhaltende behördliche Überprüfungen veranlassen die Analysten von J.P. Morgan Securities zu einer Kürzung der Margen- und EPS-Prognosen für das zweite Quartal. Der Gewinn je Aktie werde nur noch bei 4,54 USD gesehen (zuvor: 8,47 USD).Ungeachtet dessen betont Analyst Doug Anmuth seine langfristige positive Einschätzung. Google habe wegen YouTube und den mobilen Aktivitäten noch viel Spielraum nach oben. Hinzu kämen neuere Wachstumsbereiche inklusive Cloud, Hardware und sicherlich auch Waymo.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities bleiben in ihrer Alphabet-Aktienanalyse beim "overweight"-Rating und halten am Kursziel von 1.075,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:852,10 EUR -1,18% (20.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:852,70 EUR -1,05% (20.07.2017, 17:56)