Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (04.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Alphabet-Aktie sei nachbörslich deutlich unter Druck gekommen. Das Unternehmen habe nämlich gemischte Zahlen für das 4. Quartal gemeldet. Man habe einen Umsatz von 37,6 Mrd. USD erzielt. Dies sei ohne Berücksichtigung der Kosten, die Alphabet dadurch entstünden, dass sie den Traffic verursachen würden. Man gebe nämlich immer einen Teil des Umsatzes an Drittfirmen weiter. Der Umsatz bedeute einen Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr, liege aber rund 1 Mrd. unter dem, was die Analysten erwartet hätten.Das Highlight sei der Gewinn je Aktie gewesen, der bei 15,35 USD gelegen habe. Erwartet worden seien dabei 12,50 USD. Das Problem sehe der Experte darin, dass Alphabet einen extremen Anstieg der Kosten letztendlich gemeldet habe: mehr als 50% auf 2 Mrd. USD. Dieser Wert habe deutlich über den Analysten-Schätzungen gelegen.Der Börsenexperte verweise aber darauf, dass Alphabet fast 38 Mrd. USD umgesetzt und viele Milliarden USD verdient habe. Seiner Meinung nach habe Alphabet also sehr gute Zahlen gemeldet. Den Rückgang der Alphabet-Aktie erkläre er dadurch, dass sie in den letzten Monaten zu den besten Werten in dem Segment überhaupt gehört habe. Alphabet sei der Marktführer und wenn das übergeordnete Wachstum bei der Online-Werbung weiter bestehen bleibe, verdiene man am meisten. Das wird also ein temporärer Effekt werden und wenn die Alphabet-Aktie jetzt ein bisschen durchgeht, dürfte dies relativ schnell aufgeholt werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.02.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: