Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.042,595 USD +0,92% (01.11.2017, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (02.11.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer Aktienanalyse das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) von 1.000 auf 1.110 USD.Das Umsatzwachstum des US-Internetgiganten habe im dritten Quartal 2017 erneut positiv überrascht, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Auch die Ergebnisentwicklung sei sehr erfreulich verlaufen. Friebel habe seine EPS-Prognosen nach oben revidiert. Er sehe die langfristigen Perspektiven von Alphabet sehr positiv. Einem deutlichen Aufwärtspotenzial der Alphabet-Aktie stehe aber die relativ hohe Bewertung entgegen.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Alphabet-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 1.000 auf 1.110 USD angehoben. (Analyse vom 01.11.2017)899,60 EUR +1,96% (01.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:894,57 EUR +0,97% (01.11.20167, 22:25)