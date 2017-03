Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

811,60 EUR +0,23% (09.03.2017, 16:53)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

USD 859,26 +0,66% (09.03.2017, 16:59)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.

Louisville (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Stephen Turner von Hilliard Lyons:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Stephen Turner vom Investmenthaus Hilliard Lyons im Hinblick auf die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach wie vor die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die geänderte Bilanzierung der aktienbasierten Vergütungen bei Alphabet Inc. sei eine gute Nachricht, so die Analysten von Hilliard Lyons. Die Transparenz der Berichterstattung werde durch die Beendigung der Praxis, Ausgaben für aktienbasierte Vergütungen bei den Non-GAAP-Ergebnissen nicht zu berücksichtigen, verbessert. Das DCF-Modell werde durch die Umstellung nicht beeinflusst.Analyst Stephen Turner betrachtet die Alphabet-Aktie weiterhin als Kerninvestment. Investoren sollten Positionen beibehalten.Die Aktienanalysten von Hilliard Lyons halten in ihrer Alphabet-Aktienanalyse am Votum "neutral" sowie am Kursziel von 865,00 USD fest.