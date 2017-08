In Russland (52%) und China (2%) hingegen tue sich Google schwer. Überraschend sei der geringe Anteil von Google in den USA (63%). Dort würden Bing (22%, gehöre zu Microsoft) und Yahoo! (12%) noch über nennenswerte Marktanteile verfügen. Wachstum finde derzeit dadurch statt, dass immer mehr Internettraffic über die Mobilfunknetze laufe. Hier gelinge es Google, selbst in den USA den beiden Wettbewerbern Bing und Yahoo! Anteile abzunehmen.



85% der Einnahmen von Alphabet würden aus dem Suchmaschinengeschäft stammen. Entsprechend sensibel würden Analysten die Entwicklung in diesem Geschäftsbereich verfolgen und entsprechend panisch würden sie reagieren, wenn da vermeintliche Wolken am Horizont auftauchen würden.



Natürlich kenne man Google als Suchmaschine, egal ob auf dem PC oder auf dem Handy. Viele würden ein Gmail-Account von Google nutzen. Zudem biete Google mit dem Google Drive auch einen Online-Speicher für Dokumente an. Picasa heiße das entsprechende Angebot für Photos, die dann Freunden als Album gezeigt oder auch zum Herunterladen zur Verfügung gestellt werden könnten. Stephan Heibel selbst nutze Google News und Maps intensiv. Auch YouTube verwende er immer häufiger, wenn er nach bestimmten Videos oder Infos suche. Google Hangouts habe sich im Bereich der Socials einen Namen unter Entwicklern gemacht. Dort stehe auch das Smartphone-Betriebssystem Android und der Browser Chrome hoch im Kurs.



Ans Geld verdienen ohne Werbung denke Google beim Online Shopping, wo sich das Unternehmen ein Scheibchen des Umsatzes der Einzelhändler abschneide. Diese würden begleitet durch den Google Appstore oder aber auch das Google Wallet. Dreh- und Angelpunkt dieser Angebote seien Google AdWords für Werbetreibende und AdSense für Webseitenbetreiber, wo Angebot und Nachfrage nach Werbung in Einklang gebracht würden und sich Google ebenfalls ein kleines Scheibchen davon abschneide.



Die Menge an Diensten, die Google in der Hand halte, erschlage einen, oder? Und dabei habe man noch nicht einmal die Bereiche gesehen, mit denen Google in der Zukunft Geld verdienen möchte. Allen voran YouTube, die Videoplattform, die von Content lebe, den Nutzer einstellen würden. Google habe bislang erst sehr zaghaft begonnen, diese Videos mit Werbung zu versehen. Analysten würden von diesem Geschäft den nächsten Wachstumsschub für Google erwarten.



Doch langsam aber sicher kämpfe sich Google auch in den Markt der Hardware vor: Google Glases sei ein erster Testballon gewesen, wie auch das Nexus als eigenes Smartphone. Beide Geräte würden derzeit überarbeitet, es werde erwartet, dass Google einen zweiten Anlauf unternehme, um diese Produkte im Markt zu platzieren (das Smartphone unter dem neuen Namen Pixel). Und der Google Home Speaker à la Alexa von Amazon, der im Wohnzimmer die Wünsche seiner Nutzer aufschnappe, werde derzeit erfolgreich verkauft.



Dann sei da noch Waymo, Googles Vorstoß zum autonomen Fahren. Kaum ein anderes Unternehmen habe derzeit so viele auswertbare Fahrkilometer von autonom fahrenden Autos wie Google Waymo. Stephan Heibel könne sich zwar nur schwer vorstellen, dass Google mal Autos bauen werde, aber wenn seine Erwartung richtig sei, werde künftig der Anteil der Softwarekosten in Autos deutlich höher sein als heute - Stichwort Bord Entertainment und eben autonomes Fahren. Dies sei einer der wenigen heute schon absehbaren Megatrends und Google positioniere sich frühzeitig, um auch dort eine führende Rolle einzunehmen.



Bei all diesen Zukunftsentwicklungen habe Google sein Kerngeschäft im Visier: Die Auslieferung von Werbung an so viele Kunden wie möglich. Sei es aus YouTube, über neue Geräte wie Glases, sei es im selbstfahrenden Auto. Man glaube nicht, dass Google Autobauer oder Brillenhersteller angreifen werde, aber das Unternehmen positioniere sich geschickt, diese Bereiche mit passenden Werbeformaten ins eigene Werbeuniversum einzubeziehen.



Das Fazit sei schon in die Einleitung geschrieben worden. Die Bewertung sei günstig, das Wachstum auf absehbare Zeit gesichert. Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", hält den aktuellen Rückschlag im Kurs der Alphabet-Aktie für eine günstige Kaufgelegenheit. Aufkommender Gegenwind seitens der EU könnte noch eine Reihe von kostenintensiven Maßnahmen erfordern, die das Gewinnwachstum ein wenig verlangsamen würden. Doch auch dann bleibe noch genügend Spielraum für eine höhere Bewertung der Aktie. (Analyse vom 11.08.2017)



Analysten würden in den kommenden fünf Jahren für die Google-Mutter Alphabet ein jährliches Gewinnwachstum von durchschnittlich 19% erwarten. Der Aktienexperte Heibel sei bereit, einen Marktführer mit einem KGV zu bewerten, das der doppelten Gewinnwachstumsgeschwindigkeit entspreche, also für Alphabet bis zu 38 (2 multipliziert mit 19). Das KGV 2018e von Alphabet betrage aber nur 23. Die Wunschanalyse könnte bereits hier enden, Alphabet sei ein Kauf, nicht umsonst befinde sich die Aktie in dem "Heibel-Ticker"-Portfolio.Ende Juli habe Alphabet Quartalszahlen veröffentlicht, die hinter den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Die Kosten für das Generieren von Traffic (TAC) seien unerwartet stark angestiegen, gleichzeitig seien die Werbeeinnahmen pro Klick stärker als erwartet gesunken. Zudem sei die durch die EU-Kartellbehörde verhängte Kartellstrafe in Höhe von 2,7 Mrd. USD verbucht worden, was den Gewinn geschmälert habe. Die Aktie von Alphabet sei infolge dieser Hiobsbotschaft um 10% ausverkauft. Zu Unrecht, wie Stephan Heibel meine.Die EU Kartellbehörde habe Ende Juni die bislang höchste Kartellstrafe der Geschichte der EU verhängt. Google werde vorgeworfen, seine dominante Position im Suchmaschinengeschäft (in der EU meist über 90%) dahingehend auszunutzen, um eigene Shopping-Ergebnisse prominenter zu präsentieren als Shoppingergebnisse Dritter. Damit würden in Europa Online-Einzelhändler benachteiligt, so die EU Kartellbehörde.Die Strafe folge dem Vorwurf gegenüber Facebook, WhatsApp Nutzerdaten interkontinental auszutauschen und damit die Persönlichkeitsrechte der europäischen Nutzer zu verletzen. Auch hier sei die EU Kartellaufsicht aktiv und auch hier drohe eine Strafe in Milliardenhöhe.Nicht zu vergessen sei auch die Klage auf 13 Mrd. Euro Steuerrückzahlungen gegen Apple, denn das Unternehmen habe in Irland zu wenig Steuern gezahlt, so die EU.Diese Verfahren würden zeigen, dass die Zeit des großzügigen Tolerierens der Raubzüge von US-Unternehmen durch das europäische System ende. Die Verfahren seien bereits vor dem überraschenden Wahlsieg Donald Trumps eingeleitet worden, Heibel würde sie also nicht als Antwort auf seine protektionistische Neigung sehen. Vielmehr ist die EU endlich in der Lage, die Geschäftsmodelle der jungen amerikanischen Tech-Unternehmen zu verstehen und Probleme für unser Wirtschaftssystem, sei es wettbewerbsrechtlich, sei es steuerrechtlich, anzugehen, so die Aktienexperten von "Heibel-Ticker".Während das Internet in Wildwest-Manier von US-Unternehmen gestaltet, folgt nun die Anpassung an unser Wirtschaftssystem, so die Aktienexperten von "Heibel-Ticker". Stephan Heibel gehe davon aus, dass es weitere aufsehenerregende Verfahren mit weiteren Strafen in Milliardenhöhe geben werde. Und ja, die Strafen würden um so höher ausfallen und um so konsequenter eingefordert, je stärker US-Präsident Donald Trump sein "America First" umsetze.Wenn also Analysten die 2,7 Mrd. USD Kartellstrafe als einmalige Zahlung bei der Bewertung des Konzerns unberücksichtigt lassen würden, würde Stephan Heibel dennoch dem veränderten Geschäftsumfeld dadurch Rechnung tragen, dass es künftig für Google nicht mehr ganz so einfach sein werde, neue Angebote in eine Monopolstellung zu bringen.Der andere große Vorwurf, der zu dem Ausverkauf der Aktien geführt habe, sei in den Augen von Heibel jedoch irrelevant. Da würden sich Analysten über die angestiegenen Kosten beschweren und völlig außer Acht lassen, dass Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen angesprungen seien. Der Umsatz sei im abgelaufenen Quartal um 21% auf 26 Mrd. USD gesprungen und habe um 1,5% über den Erwartungen gelegen, der Gewinn sei um 20,3% auf 8,42 USD/Aktie gesprungen und habe damit um 6% über den Erwartungen gelegen.Google habe also mehr Umsatz generiert als von Analysten erwartet. Dazu müsse Google mehr Surfer auf die eigenen Webseiten leiten. Das koste Geld, und mit zunehmender Anzahl von Nutzern steige der Preis. Es werde immer teurer, noch einen zusätzlichen Nutzer zu gewinnen. Google habe mehr Nutzer gewonnen als gedacht, natürlich würden dadurch die TACs, also die durchschnittlichen Kosten für die Gewinnung neuer Nutzer in die Höhe getrieben.Gleichzeitig verdiene Google mit Werbeanzeigen Geld, die es den Nutzern zeigen könne. Werbetreibende hätten ihre Preise und Google hole sich so viel Werbung, wie es Nutzer anbieten könne. Zuerst werde natürlich genau die Werbung eingeblendet, die am besten bezahlt werde, und dann gehe es bei dem Preis für die Werbung so lange runter, bis auch der letzte Nutzer mit Werbeanzeigen beglückt worden sei. Je mehr Nutzer, desto niedriger werde also der Preis für die letzte Werbung und dadurch natürlich auch der durchschnittliche Werbepreis.Google fahre weiterhin eine Eroberungsstrategie. Wir befinden uns weiterhin in der Zeit, in der sich die Werbeplattformen ihr Stück am Kuchen der Werbetreibenden sichern, so die Aktienexperten von "Heibel-Ticker". Es gehe hier um Marktanteile, die nach erfolgreicher Eroberung über Jahre konstant bleiben würden. Wer sich heute eine gute Position erobere, werde in den kommenden Jahren dank größerer Marktanteile mehr Werbeeinnahmen erzielen.So stünden sich nun zwei verschiedene Anlegertypen gegenüber: Die einen seien zufrieden mit der Marktmacht Googles und würden sich einfach nur hohe Gewinne wünschen. Die anderen würden auf heutige Gewinne verzichten, wenn Google dadurch seine Marktmacht ausbauen könne. Google sei ein Wachstumsunternehmen, daher würden sich die Wachstumsprotagonisten früher oder später wieder durchsetzen. Doch kurzfristig bestehe Verkaufsdruck durch diejenigen Anleger, die sich ein weniger aggressives Vorgehen Googles gewünscht hätten, zugunsten des Gewinns.So einfach wie in Europa habe es Google anderswo nicht. In Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und vielen anderen EU-Ländern verfüge Google über einen Marktanteil im Bereich der Suchmaschine von 94% und mehr. Das könne man getrost als Monopol bezeichnen. Auch Australien, Südamerika und einige westlich orientierte Länder Südostasiens, wie Singapur, würden eine Marktmacht von Google von über 94% zeigen.