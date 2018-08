Kursziel

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.400,00 Outperform Wells Fargo & Co Peter Stabler 23.08.2018 1.465,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 22.08.2018 1.450,00 Buy Jefferies & Company - 21.08.2018 1.415,00 Overweight Barclays Capital - 20.08.2018 1.250,00 Outperform Macquarie Research - 20.08.2018 1.400,00 Outperform RBC Capital Markets - 20.08.2018 1.325,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 07.08.2018 1.400,00 Halten Independent Research Markus Friebel 25.07.2018 1.390,00 Market Outperform JMP Securities Ronald V. Josey 25.07.2018 1.390,00 Buy Merrill Lynch Justin Post 25.07.2018 1.370,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 25.07.2018 1.425,00 Buy Aegis Capital - 24.07.2018 1.350,00 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 24.07.2018 1.475,00 Buy B. Riley FBR, Inc. - 24.07.2018 1.170,00 Hold Canaccord Adams - 24.07.2018 1.375,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 24.07.2018 1.450,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 24.07.2018 1.440,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 24.07.2018 1.440,00 Kaufen LBBW Ralph Szymczak 24.07.2018 1.460,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 24.07.2018 1.415,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 24.07.2018 1.300,00 Hold Morningstar Ali Mogharabi 24.07.2018 1.400,00 Buy Nomura Mark Kelley 24.07.2018 1.080,00 Hold Pivotal Research Group - 24.07.2018 1.456,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 24.07.2018 1.500,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 24.07.2018



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.08.2018/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.500,00 Euro oder 1.080,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 23. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2018 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. Juli zu entnehmen ist, laufen bei der Google-Mutter Alphabet die Geschäfte dank boomender Werbeerlöse weiter glänzend, die Rekordstrafe der EU-Kommission belastet jedoch den Quartalsgewinn. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Überschuss im Jahresvergleich um 9,3 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zurückgegangen. Der Umsatz sei um gut ein Viertel auf 32,7 Milliarden Dollar geklettert. Die Markterwartungen seien trotz der Sonderlast durch die hohe Strafe deutlich übertroffen worden. Die Aktie sei nachbörslich zunächst um über fünf Prozent auf ein Allzeithoch gestiegen.Ohne die gut fünf Milliarden Dollar schwere EU-Strafe, die jüngst wegen angeblichem Missbrauch der Marktmacht beim Smartphone-System Android gegen den Konzern verhängt worden sei, würde der Quartalsgewinn 8,3 Milliarden Dollar betragen.Alphabet wolle die Strafe der EU-Kommission zwar anfechten, habe die Belastung aber trotzdem bereits in der Bilanz verbucht. Im Vergleich mit dem Vorjahresergebnis fiel der Rückgang noch relativ moderat aus, denn damals hatte das Quartalsergebnis ebenfalls unter einer EU-Milliardenstrafe gelitten, ergänzt dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Susquehanna Financial. In einer Aktienanalyse vom 24. Juli passt Analyst Shyam Patil das Kursziel für die Alphabet-Aktie von 1.250,00 auf 1.500,00 USD nach oben an und bestätigt das Votum "positive". Beim Quartalsbericht von Alphabet Inc. habe vor allem der Webseiten-Umsatz von Google beeindruckt. Das Wachstum habe sich wieder verstärkt. Die Analysten von Susquehanna Financial sähen das als Beleg für das intakte Momentum des Werbegeschäfts an. Auch verschiedene kleinere Optimierungen bei der Werbung im Suchmaschinengeschäft und YouTube hätten sich positiv ausgewirkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: