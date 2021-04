Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie hat im März mit 66,6 Punkten den höchsten Wert seit Erhebung dieser Reihe erreicht, so die Analysten der Helaba.



Auch in anderen europäischen Ländern und den USA sei die wirtschaftliche Lage des Sektors hervorragend. Die Engpässe bei vielen Vorprodukten wie Halbleitern würden nur zeigen, dass Einkäufer und Produzenten nicht mit einem derartig starken Aufschwung im Gefolge der Corona-Pandemie gerechnet hätten. Komme es nach erfolgreicher Impfung auch bei den Dienstleisternzu einem Boom? Ja und Nein. Für Deutschland seien die industrienahen Dienstleister wichtig. Sie würden jedoch schon seit geraumer Zeit von der guten Konjunktur ihrer Abnehmer profitieren. Hier würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch wenn kein Abschwung zu erwarten sei, dürfte die Industrie trotzdem nahe ihres zyklischen Tops sein. Unterstützung sollte im weiteren Jahresverlauf von noch gebremsten Dienstleistern in Handel, Veranstaltungsbranche, Messen etc. kommen. Im April dürften die Einkaufsmanagerindices leicht sinken. Ein nochmals längerer und schärferer Lockdown fordere seinen Tribut. (16.04.2021/ac/a/m)



